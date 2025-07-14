Sineksiz bir yaşam için evinizdeki çözüm: Evde doğal sinek kovucu nasıl yapılır? Sirke, limon ve lavantayla pratik tarifler

Yaz aylarında pencereyi açmak bir ferahlık hissi verirken, aynı zamanda sineklerle olan savaşın da kapısını aralıyor. Ancak kimyasal ürünler kullanmadan da bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Sirke, limon ve lavanta gibi doğal ürünlerle hazırlanabilecek sinek kovucular, hem etkili hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor.