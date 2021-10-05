Kaputu açtığında şaşkına döndü...

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletine bağlı Fargo kentinde yaşayan 56 yaşındaki Bill Fischer, 4 günlük seyahat dönüşünde sıra dışı bir sürprizle karşılaştı.
İş gezisinden döndükten sonra kontrol amaçlı aracının kaputunu açan Fischer, motorun olduğu bölgede kilolarca ceviz buldu.
Durum karşısında şaşkına dönen Fischer, cevizleri kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp aracında depoladığını anladı.
Geçmişte benzer durumlarla karşılaşan fakat aracında bu kadar çok cevizin depolandığını ilk defa deneyimleyen Fischer, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ağaca çok yakın duran başka araçlarım da var ve hep bu aracı seçiyor. Bilerek aracımı ceviz ağacından olabildiğince uzağa park ettim ancak hala buraya saklıyorlar" dedi.
"Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu" diye konuşan Fischer, aracını temizledikten sonra neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını ekledi.
Bir sigorta şirketinde çalışan Fischer, cevizleri motordan temizlemesinin 7 saat sürdüğünü aktardı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi Fischer, Facebook sayfasında cevizleri ücretsiz olarak dağıtacağını, alınmayanların ise çöpe gideceğini belirtti.
CEVİZ VE FINDIKLARI GÖMÜYORLAR
2000 yılında İngiltere'de kızıl sincapların yiyecek arama alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmada sincapların genellikle çam kozalakları, yer fıstığı, ceviz ve fındıkları gömdükleri, meyveleri, mantarları ve kemikleri ise yüksek yerlerde sakladıkları ortaya çıktı.
California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 2017'de yapılan bir araştırmada, sincapların 'dağıtıcı istifçiler' olduğu, yani her yiyecek türünü ayırdıkları ve daha soğuk aylara hazırlanırken yiyecekleri farklı yerlerde sakladıkları belirlendi.
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