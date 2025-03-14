Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu
51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programıyla ilgili açıklama yapıldı
Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle dün vefat etmişti. Ünlü oyuncu, yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncunun yakın dostu ve meslektaşı Engin Günaydın, "Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumun cenazesi, 15 Mart Cumartesi günü Saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından, saat 13:20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı