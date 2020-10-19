Özen, konuyla ilgili şunları söyledi:



Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu.

Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı, tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz.