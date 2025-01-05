Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Sinan Kaloğlu: Bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Sinan Kaloğlu: Bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:35 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Deplasmanda bir puan almak da önemli"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, “Stres yüklü bir karşılaşma, mutlaka kazanmak için gelmiştik. Maçın ilk yarısına bakarsak kontrol bizdeydi. Bodrumspor'un da geniş alanlarda kontratakla pozisyon bulmaya çalışacağını düşündük. Çok üretken olamadık. Rakip de üretken değildi. İkinci yarının başında attığımız golle aslında planımız işlemeye başlamıştı. Her şeyin kontrolü yine bizdeydi. Özellikle bizim ön alan oyuncularının becerilerinin yüksek olduğu alanları bulduk ama maalesef hem final pasları olsun final öncesi paslar olsun, kaçırdığımız pozisyonlar olsun, bunu 2'ye, 3'e getiremedik. Rakip de risk aldı ve güzel gol attılar. Daha sonrasında maç artık biraz daha riskli bir duruma geldi. Maç gitgele döndü. Son dakikalarda biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi ama bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi ve Kayseri'ye bir puanla dönüyoruz. Bizim için iyi bir mücadeleydi. Galip gelsek daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Deplasmanda 1 puan bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Habertürk Anasayfa