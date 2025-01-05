Sinan Kaloğlu: Bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, “Stres yüklü bir karşılaşma, mutlaka kazanmak için gelmiştik. Maçın ilk yarısına bakarsak kontrol bizdeydi. Bodrumspor'un da geniş alanlarda kontratakla pozisyon bulmaya çalışacağını düşündük. Çok üretken olamadık. Rakip de üretken değildi. İkinci yarının başında attığımız golle aslında planımız işlemeye başlamıştı. Her şeyin kontrolü yine bizdeydi. Özellikle bizim ön alan oyuncularının becerilerinin yüksek olduğu alanları bulduk ama maalesef hem final pasları olsun final öncesi paslar olsun, kaçırdığımız pozisyonlar olsun, bunu 2'ye, 3'e getiremedik. Rakip de risk aldı ve güzel gol attılar. Daha sonrasında maç artık biraz daha riskli bir duruma geldi. Maç gitgele döndü. Son dakikalarda biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi ama bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi ve Kayseri'ye bir puanla dönüyoruz. Bizim için iyi bir mücadeleydi. Galip gelsek daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Deplasmanda 1 puan bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

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