30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinan Büdeyri kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Sinan Büdeyri, Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena adlı yarışma programında jüri üyesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Sinan Büdeyri hayatı hakkında detaylar...
SİNAN BÜDEYRİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1984 yılında Gaziantep’te doğan Sinan Büdeyri, yemeğe olan ilgisini ilk olarak anneannesini mutfakta izlerken keşfetti. İlerleyen senelerde bu ilgi kendini tutkulu bir hobiye ve en sonunda da profesyonel kariyere dönüştürdü. Gaziantep Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1 yıllığına AFS programı dahilinde Amerika’ya giden ve okuduğu lisede pastacılık ve ekmekcilik üzerine dersler alan Büdeyri, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından çeşitli kurumsal firmaların satış ve pazarlama departmanlarında aktif olarak görev aldı. Profesyonel aşçılık kariyeri ilk olarak ABD’deki ünlü Johnson and Wales Üniversitesi’nde başladı. Johnson and Wales’ten mezun olduktan sonra sırasıyla Miami, New York, Napa Valley ve California bölgelerinde Michelin yıldızlı restorantlarda şef pozisyonlarında çalışma fırsatı buldu. Per-Se, Daniel Restaurant ve Redd Napa bu restoranlardan birkaçı.
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