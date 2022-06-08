Simpsonslar , öngörü ve kehanetleriyle dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Yayınlandığı 1989 yılından bu yana dünyada büyük bir beğeni toplayan Simpsonslar son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kamala Harris, Mars'ta kolonileşme gibi öngörülerde bulunup diziyi takip edenleri ve dünyayı derinden sarsmıştı. Peki Simpsonslar'ın 2022 kehanetleri neydi, hangileri gerçekleşti. Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

SANAL GERÇEKLİKTE YEMEKSANAL GERÇEKLİKTE YEMEK

The Sun'da yer alan habere göre Simpsons dizisinde, Homer ve Marge sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla sanal şekerleme ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına seyahat etmeyi başarmışlardı. 2030 yılına henüz çok var ancak Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean kruvsziyer şirketi ise misafirlerine sanal gerçeklikte yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.