İHA

,UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak olan Inter’de teknik direktör Simone Inzaghi, müsabaka öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finale çok konsantre olacaklarını söyleyen Inzaghi, “Biliyorsunuz futbolda çok favori olmaya takımlar da kazanıyor. Rakip takıma karşı umulmayan şekilde şeyler gösteriliyor. Şu an dünyanın en iyi takımında söz ediyoruz. Ve birkaç kez de karşılaşmış olduğumuz bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi oynamış bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve final için de son derece konsantre bir akşam olacak. Takımımızın güçlü olduğuna inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Sahanın her noktasında yapabildiğimiz ne varsa göstermek istiyoruz ki kazanalım”

Yorucu bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizen Simone Inzaghi, “Yarın akşamki maç 57. maç olacak bu sezonki. Yorucu sezon demek aslında doğru. Düşünebiliyor musunuz 57 maç sonra yarın akşama çıkıyoruz. Bu aslında olgunlaştığımız anlamına geliyor. Tabii bu süreçte hak etmediğimiz şeyler de oldu birçok oyuncumuz sakatlandı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Büyük sadakat göstererek bütün oyuncularım buraya gelmemizi sağladılar. Şampiyonlar Ligi Finali'ne ulaştıktan sonra bizim için sadece tek oynadığımız turnuva bu değildi. İtalya Kupası ve ligi için de çaba göstermeye devam ediyorduk. O kadar da rahat sezon geçirmedik. Yarın da o sahanın her noktasında bütün yapabildiğimiz ne varsa göstermek istiyoruz ki maçı kazanalım” ifadelerine yer verdi.

“Oyun boyunca yürekten oynayışı kaybetmeden sonuna kadar oynamak çok önemli”

İtalyan çalıştırıcı, finalde takımının fit ve zihinsel olarak hazır olmalarının önemli olduğuna değinerek, “Orta saha çok önemli ancak orta saha dışında da oyuncuların tam olarak fit olması zihinsel olarak tam olmaları yüreklerini ortaya koymaları çok önemli. Konsantrasyonu kaybetmemek maça yaklaşımımız. Oyun boyunca o yürekten oynayışı kaybetmeden sonuna kadar oynamak çok önemli. Bunlar orta sahadan daha önemli” ifadelerini kullandı.

“Yarınki maç bizim futbol tarihimiz için çok büyük”

Kendilerinin finalde ihtiyacı olacağı anahtar kelimenin ‘birlikte olmak’ olduğunu söyleyen Simone Inzaghi, “Evet kesinlikle yarınki maç bizim futbolumuzun tarihi için çok büyük maç ve kolay olmayacak. Biliyoruz ve her şeye hazırız. Eğer anahtar kelime hangisi derseniz ‘birlikte olmak’ derim” diye konuştu.

“Takımımdaki oyuncularımı kimseye değişmem”

Sakatlığı süren oyuncularının toparlanma aşamasında olduğunu söyleyen Inzaghi, “Ben şu an takımımdaki oyuncularımı kimseye değişmem hepsi ayrı ayrı örnek oyuncular bütün taraftarlarımıza da çok önemli sorumluluk hissediyoruz. Bugüne kadar da çok iyi antrenman yaptık. Bazı pozisyonlarda oynayan oyuncular toparlanma aşamasındalar. Son antrenmanlardaki sakatlıklardan dolayı. Diğerleriyle çok özenli çalışmaya devam ettik” açıklamasını yaptı.

“Savunma oyuncularımız sadece Haaland’a odaklanmayacaklar”

Inzaghi, Manchester City’nin başarılı futbolcusu Haaland ile ilgili yöneltilen soruya, “M. City’nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Haaland ile daha güçlü durumdalar. Kendisi çok önemli oyuncu. Bizim savunma oyuncularımız da sadece ona odaklanmayacaklar. Manchester City’nin tüm oyuncularına karşı savunma yapacaklar” cevabını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO