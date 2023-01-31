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Mersin'in "simge ağacı"nın kurutulması davasında 3 sanık hakkında karar çıktı!

Mersin'indeki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz 3 sanık için "mala zarar verme" suçundan hapis cezası verdi. Sanıklardan birinin cezasında, mahkemedeki tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulandı

Giriş: 31.01.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'in
DHA

Mersin'deki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada mahkemeden karar çıktı.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu.

KAMERA KAYITLARI İLE TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ağaca 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında sıvı enjekte eden kişilerin kullandığı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığı belirlendi.

ARACI KULLANAN BELEDİYE ÇALIŞANI YAKALANDI

Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak, gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek'ten geldiğini söyledi. Yusuf Soyak'ın ifadesinin ardından Oğuzhan Çakır ile Salim Serdar Gökçek de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakıma alınan ağaç ise zamanla yeniden yeşerdi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKATLARI BERAATLERİNİ İSTEDİ

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Yusuf Soyak ile avukatlar katıldı. Duruşmada Soyak, "Benim olayla ilgim yok. Hep doğruyu söyledim. Doğruyu söylediğim, suçu üstlenmediğim için işten atıldım" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerini istedi.

HAPİS CEZASI KARARI ÇIKTI

Dosya hakkında kararını açıklayan hakim, 3 sanığa da "Mala zarar verme" suçundan 1'er yıl hapis cezası verdi. Sanık Yusuf Soyak'ın cezası, mahkemedeki tutumu nedeniyle iyi hal uygulanarak 10 aya indirildi. Hapis cezaları paraya çevrildi.

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