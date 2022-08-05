Şimdi de minibüsün üstünde! Tık uğruna canını tehlikeye attı

DHA'nın haberine göre, daha önce metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk, Galata köprüsünden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşan Y.E.Ö. son olarak Arnavutköy'de ortaya çıktı.

Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti. Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.

Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.