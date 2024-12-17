Şimal: Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim

2022’de meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde, hastalığının tekrar ettiğini açıklamıştı.

REKLAM advertisement1

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şimal, MR sonuçlarını paylaşmış ve ailece zor bir süreç geçirdiklerini belirtmişti. Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarındaki durumu durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok, güçlüsünüz" demişti.