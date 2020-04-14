Silüet sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SİLÜET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, silüet şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "siluet, süliet" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'silüet'tir.

SİLÜET SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'karaltı, gölge' anlamlarına gelen silüet, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.