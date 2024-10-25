Silivri’de kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı
Silivri'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 47 elektronik sigara, 41 şişe bandrolsüz içki ve 30 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.