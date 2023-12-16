Silivri'de TIR 2 otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı
Silivri'de TIR ani fren yaptığı iddia edilen yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR otoyolda ters döndü. TIR sürücüsü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Kaza TEM Avrupa Otoyolu Kovaderesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinde ilerleyen F.A. yönetimindeki TIR, ani fren yapan A.M. idaresindeki K 0106 BB Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Otomobildeki 2 kişi yaralandı. TIR sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otoyolda ters dönen TIR, N.A. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA TRAFİK YENİDEN AÇILDI
İki kazada yaralanan 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı