İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Şile, Karadeniz’e kıyısı olan bir sahil ilçesidir. Doğusunda Kandıra, batısında Beykoz, güneyinde Ömerli Barajı ve kuzeyinde Karadeniz yer alır. İstanbul’a yaklaşık 70 kilometre mesafede olan ilçe, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. Karadeniz’e bakan geniş sahil şeridi, yemyeşil ormanları ve tarihi yapılarıyla Şile, hem doğal hem kültürel anlamda zengin bir yerleşim alanıdır. Peki, Şile nerede, Şile hangi şehirde ve Şile hangi ilde?

ŞİLE NEREDE?

REKLAM advertisement1

Şile, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil ilçesidir. İstanbul’un kuzeydoğusunda bulunan ilçe, hem şehir merkezine yakınlığı hem de doğal güzellikleriyle öne çıkar. İstanbul’un gürültüsünden uzak, yeşilliklerle çevrili konumu sayesinde yılın her döneminde hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çeker. Karadeniz’e kıyısı bulunan Şile, uzun kumsalları, deniz feneri ve sakin köyleriyle dikkat çeker. İlçe, doğa turizmi, deniz tatili ve kültürel geziler için en çok tercih edilen bölgelerden biridir.

ŞİLE HANGİ ŞEHİRDE? Şile, İstanbul’a bağlı bir ilçedir. İstanbul’un Anadolu Yakası sınırlarında yer alan Şile, şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. İstanbul’un hem metropol hem doğa güzelliğini bir arada sunan nadir bölgelerindendir. Şehirle arasında hem karayolu hem de toplu ulaşım bağlantıları bulunur. Üsküdar, Kadıköy, Kartal gibi merkezlerden Şile’ye doğrudan ulaşım mümkündür. Yaz aylarında düzenlenen ek seferlerle bölgeye ulaşım daha da kolaylaşır. İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Şile, hafta sonu kaçamakları için ideal bir rotadır. ŞİLE HANGİ İLDE? Şile, İstanbul iline bağlı bir sahil ilçesidir. İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan Şile, doğal yapısını büyük ölçüde korumuş nadir bölgelerden biridir. İlçenin kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, batısında Beykoz ve güneyinde Pendik ile sınırı bulunur. Bu konumu sayesinde hem Marmara hem de Karadeniz etkisini hisseden bir iklime sahiptir. Şile, hem tarihi hem doğal açıdan İstanbul’un nefes alan bölgelerinden biri olarak öne çıkar. İl sınırları içinde olmasına rağmen doğasıyla şehirden tamamen kopuk bir atmosfer sunar.

ŞİLE HANGİ BÖLGEDE? Şile, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alır. Ancak coğrafi olarak Karadeniz’e kıyısı bulunduğu için hem Marmara hem de Karadeniz kültüründen izler taşır. Bölge, nemli ve serin havası, sık ormanları ve uzun sahil şeridiyle tipik bir Karadeniz iklimine sahiptir. Bu özelliği sayesinde yazları serin, kışları yağışlı bir iklim yaşanır. Marmara Bölgesi’nin kuzeydoğusunda konumlanan Şile, İstanbul’un doğayla bütünleşen yüzünü yansıtır. Deniz, orman ve göl manzaralarının iç içe geçtiği bu bölge, yılın dört mevsimi farklı güzelliklere sahiptir. ŞİLE KONUMU NEDİR? Şile, İstanbul’un kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında yer alır. İlçe merkezi deniz seviyesinden yaklaşık 120 metre yüksekliktedir. Şile’nin doğusunda Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, batısında Beykoz, güneyinde Ömerli Barajı bulunur. İstanbul şehir merkezine ortalama 1,5 saatlik mesafededir. Şile Otoyolu (D020) üzerinden kolayca ulaşılabilir. Bu konumu, hem deniz turizmine hem de doğa yürüyüşlerine elverişli bir alan oluşturur. Şile’nin stratejik konumu, tarih boyunca da önem taşımıştır. Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalan yapılar, bölgenin geçmişte de önemli bir yerleşim merkezi olduğunu gösterir.

ŞİLEYE NASIL GİDİLİR? Şile, İstanbul’un kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında bulunur. Şehir merkezine uzaklığı ortalama 1,5 saattir. Ulaşım oldukça kolaydır; özel araçla TEM Otoyolu veya Şile Otoyolu üzerinden kısa sürede ilçeye ulaşılabilir. Ayrıca Üsküdar, Kadıköy, Harem gibi merkezlerden düzenli otobüs ve minibüs seferleriyle de Şile’ye ulaşım mümkündür. Şile’ye giderken yol boyunca yemyeşil ormanlar, köy manzaraları ve denizle iç içe geçen güzellikler yolculuğu keyifli hale getirir. Özellikle yaz aylarında hafta sonu trafiği artabileceği için erken saatlerde yola çıkmak avantaj sağlar. ŞİLE’DE GEZİLECEK YERLER Şile, doğal güzellikleri kadar tarihi dokusuyla da dikkat çeker. İlçenin simgelerinden biri olan Şile Feneri, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir deniz feneridir ve Karadeniz’in en eski fenerlerinden biridir. Ayrıca Ağlayan Kaya, manzarasıyla yerli turistlerin sık uğradığı bir noktadır. Kumbaba Plajı, Ağva, Saklıgöl, Kadırga Koyu ve Kozalaklı Köyü gibi yerler doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için mükemmel rotalardır. Ağva Mahallesi, Şile’nin en popüler tatil bölgelerindendir ve romantik nehir kıyısı otelleri ile ünlüdür.

ŞİLE’DE YAPILACAK AKTİVİTELER Şile’de yapılabilecek aktiviteler oldukça çeşitlidir. Yaz aylarında denize girmek, doğa yürüyüşleri yapmak, bisiklet turlarına katılmak ve kamp alanlarında konaklamak popüler seçenekler arasındadır. Özellikle Ağva’da yapılan tekne turları, Göksu Nehri’nde kano gezileri ve orman yürüyüşleri bölgeyi keşfetmek için harika fırsatlar sunar. Ayrıca Şile Bezi Festivali gibi etkinlikler her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ilçeye çeker. Kampçılık, karavan turizmi ve doğa sporları açısından da oldukça elverişli bir coğrafyaya sahiptir.

ÖNERİLEN VİDEO