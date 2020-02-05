"GELİNLİĞİMİ SATIN ALDIM"

Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım.