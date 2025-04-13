Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!

Taksim'de motosikletli 2 saldırgan kendilerine kiraya vermedikleri ve haraç istedikleri gece kulübüne silahlı saldırı düzenledi.

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DHA'nın haberine göre saldırı sırasında 3 kişi silah sesinin duyulmaması için gece kulübüne torpil attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Polis saldırganları yakalamak için evin önünde 16 saat bekledi.

Olay, 26 Şubat Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Talimhane Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheli, gece kulübüne silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sırasında 3 kişi silah sesinin duyulmaması için gece kulübünün önüne eş zamanlı torpil attı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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SİLAH SESİNİ TORPİL SESİYLE GİZLEDİLER

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci, saldırıyı fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, şüphelilerin saldırı sırasında kullandığı motosikleti Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde güvenlik kamerasının olmadığı bir sokağa park ettiğini tespit etti. Şüphelilerin saldırganların motosikletin bulunduğu yere tekrar dönebileceğini düşünen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak beklemeye başladı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Motosikletin başında yaklaşık 16 saat bekleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletin başına gelen kasklı A.C.A.’yı (17) yakaladı. Çalışmaların devamında A.C.A.’nın Beyoğlu Kemer Hatun Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenlendi. Operasyonda gece kulübüne silahla ateş ettiği tespit edilen A.T.M. (28) ve torpil attığı tespit edilen M.B. (18) ile evde bulunan A.C.N. (21) ve F.T. (24) yakalandı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan torpillerle, arka balkondan torbaya konulup iple aşağı sarkıtılmış ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI Polis ekiplerinin araştırmasında daha önce 'Yağma' ve 'Silahlı tehdit’ suçlarından tutuklanan M.T. ile yakalanan şüphelilerin, kurşunlanan işletmenin sahibine ait başka bir mekanı zorla kiralamak istedikleri, kiralayamayınca haraç istedikleri ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalanan A.C.A., A.T.M. ve M.B. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olma', 'Örgüt kapsamında işyeri kurşunlama’ ve 'Gece vakti yağma' suçlarından tutuklandı. A.C.N. ile F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.