DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan oto lastikçisi F.C.'nin silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

15 TABANCA VE 32 AV TÜFEĞİ

DHA'da yer alan habere göre baskında aralarında el yapımı silahların da bulunduğu 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi. F.C. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.