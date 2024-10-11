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        Haberler Bilgi Magazin Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?

        Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?

        Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun sevgilisiyle ilk pozu geldi. Ünlü oyuncunun hayranları sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında araştırmalara başladı. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelere 'Anılar' notunu düştü. Peki Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:06
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        • 1

          Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Daha önce Mardin'de bir düğünde ortaya çıkan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, böylece ilişkilerini duyurmuş oldu. Peki Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        • 2

          SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

          18 Nisan 1999 yılında İzmir’de doğdu aynı zamanda İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başlamıştır. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almaya başlamıştır. Sıla Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba dedi. 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Güncel olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

          Sıla Türkoğlu'nun oynadığı diziler

          Ağlama Anne

          Yemin

          Emanet

          Kızılcık Şerbeti

        • 3

          ATA AYYILDIZ KİMDİR?

          Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında pek bilgi bulunmuyor. Ata Ayyıldız’ın bir Influencer Maerketin'in kurucusu olduğu biliniyor.

        • 4

          Aynı zamanda bir kahve çikolata işletmesinin kurucusu da olan Ata Ayyıldız, birçok ünlü ile çalıştı.

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