Taylor Swift ve Travis Kelce çifti ile Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti New York'ta buluştu
ABD'de üst üste gerçekleşen Helene ve Milton kasırgaları sonrası mağdurlar için milyonlarca dolar bağış yapan ünlü çiftler bir araya geldi. Taylor Swift ve Travis Kelce çifti ile Blake Lively ve Ryan Reynolds aynı restoranda buluştu
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Taylor Swift ve Travis Kelce çifti, önceki akşam New York'ta akşam yemeğine giderken el ele görüntülendi.
34 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 35 yaşındaki Amerikan futbolcusu sevgilisi, Soho bölgesindeki ünlü bir restoranda yakın arkadaşları olan Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftiyle buluştu.
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Hafta başında Taylor Swift Helene ve Milton kasırgaları sonrasında yardım çalışmaları için Feeding America adlı kuruluşa 5 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanına sahip.
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Büyük afetlerde ve olaylarda yaptıkları bağışlarla tanınan oyuncu çift Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın da kuruluşa 1 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.
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Dört çocuk sahibi ünlü çiftin toplam servetinin 380 milyon dolar olduğu biliniyor.
37 yaşındaki Lively ile 47 yaşındaki Reynolds ikilisi, 2012'den bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.