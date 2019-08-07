Ünlü şarkıcı, SHOW TV'ye verdiği röportajda Amani ile aşk yaşadıklarını itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sıla ve Hazer Amani'nin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.