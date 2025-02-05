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        Haberler Gündem Güncel Sıla bebek davasında 2.duruşma! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Annenin akıl sağlığı yerinde çıktı!

        Türkiye'nin kanını donduran Sıla bebek cinayetinde ikinci duruşma görüldü. Davada bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babası hakim karşısına çıktı. Davada, anne Behiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiği rapor okundu. Savunmaların ardından duruşma, 7 Şubat'a ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:45
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        Annenin akıl sağlığı yerinde çıktı!
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        Tekirdağ'da darp edilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında anne Behiye Yeniçeri (30), savunma yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre "Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" diyen Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiği rapor da duruşmada okundu. Savunmaların ardından duruşma, 7 Şubat'a ertelendi.

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (58), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (33) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (15) ve K.A. (14) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., ilerleyen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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        2 İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ

        Olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. içinse 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede G.K. için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

        SILA'NIN ÖLÜMÜ, KAFA TRAVMASINA BAĞLI İÇ KANAMA

        İddianamede, Sıla Yeniçeri'nin İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan Adli Tıp mütalaasında, bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiğinin bildirildiği belirtilerek, künt kafa travmasına bağlı yaralanmasıyla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kaydedildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde düzenlenen bilirkişi raporunda ise cinsel istismara uğradığı belirtildi. Bebeğin vücudunda ısırık izleri bulunduğu, izlerin K.A.'nın DNA profilini içerdiği ifade edildi.

        "KESİNLİKLE BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHMAL ETMEDİM"

        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davaya bugün Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci duruşma ile devam edildi. Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı. Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğu dair rapor okundu. Duruşmada savunmasını yapan anne Yeniçeri, "Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" dedi.

        BABAANNE SORULARA CEVAP VEREMEDİ

        Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın aynı evde yaşadığı babaannesi Melahat Ç., tanık olarak dinleneceği duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin sorduğu soruları anlamakta güçlük çeken Melahat Ç., sağlıklı yanıt veremedi. Melahat Ç.'nin sorulara, "Tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi üzerine, soruları 'algılama yeteneği olmadığı' yönünde tutanak tutuldu. Savunmalarından ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

        "EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

        Duruşma öncesinde Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, gazetecilere açıklama yaptı. Güler, "Bugün ikinci duruşma görülecek, öncelikle adaletimize güveniyorum. Biliyorum ki Sıla mezarında rahat uyuyacak, içeridekiler en ağır cezaları alacak. Bizim acımız zaten bize yetiyor, canımız zaten yanmış. Türk adaletine güveniyorum. Dilerim Rabb’imden en ağır cezaları alırlar. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Biliyorsunuz kız kardeşimi de yeni kaybettik, acımız çok büyük, ailemiz paramparça oldu. Bizi bu hale getirenler, en ağır cezayı alsınlar" dedi.

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        #Sıla Yeniçeri
        #son dakika
        #Tekirdağ
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