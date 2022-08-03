Etinin ilaç olduğu iddia ediliyor ama... Sakın zarar vermeyin!

"ETİNİN İLAÇ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Amcalar, “Oklu kirpiler doğal ortamlarında 18-20 yıl kadar yaşayabilirler. Vücutlarında çok yoğun olarak kılların farklılaşmasıyla oluşmuş dikenleri olması sebebiyle genel olarak kirpilerle karıştırılıyor olsalar da gerçekte akrabalıkları bile olmayan farklı iki türdürler. Halk arasında değişik inançlar var. Etinin ilaç olduğu söyleniyor. Oysa böyle bir şey yok. Bu tür hayvanları gördüğümüz zaman zarar vermememiz lazım. Bunların soyları tehlike altında.

Bu tür canlılar bizim biyolojik zenginliklerimizdir. Her bir canlı diğer bir canlının yaşam alanını etkiliyor. Bir canlıya zarar verdiğimizde 40’a yakın canlı zarar görür. Biyolojik zenginliklerimize zarar vermememiz lazım. Zaten birçok hayvanın türü tehlike altındadır. Çoğu da yok olmuş dünyada. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Biyokaçakçılığa ve kaçak avcılığa toplum olarak duyarlı olunması gerekiyor. Sahip olduğumuz bu zenginliği korumalı, zarar verilmesine izin vermemeliyiz” dedi.