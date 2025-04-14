Siirt'te keklik avına 111 bin 855 lira ceza

Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı. ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siirt Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol ekipleri kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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İl genelinde yapılan denetimlerde 7 kınalı keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza verildi. Kınalı keklikler rehabilitasyonunun ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.