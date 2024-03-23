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        Haberler Gündem Siirt'te çığ düşen yolda mahsur kalan 4 araçtaki 12 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Siirt'te çığ düşen yolda mahsur kalan 4 araçtaki 12 kişi kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu kardan kapanan yolda mahsur kalan 1'i ambulans 4 araçtaki 12 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:37
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        Yola çığ düştü! 4 araçtaki 12 kişi kurtarıldı
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        Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yolu, akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu kardan kapandı. Yolda 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde de kardan dolayı mahsur kalan öğrenci servisi, İl Özel İdaresi ekiplerince saplandığı yerden çıkarıldı.

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        Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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