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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te avcılara 75 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Siirt'te kaçak avcılara 75 bin TL ceza kesildi

        Siirt'te kaçak avlanan ve kurallara uymadığı tespit edilen 7 kişiye 75 bin TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:47
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        Siirt'te avcılara 75 bin TL ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ava kapalı alanda avcılık belgesi olmadan yasa dışı avcılık yapan 7 kişi yakalandı.

        Malzemelerine el konulan kaçak avcılara, 75 bin TL idari para cezası kesildi.

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        #kaçak avcı
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