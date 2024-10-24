Siirt Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzere iken ekipler tarafından bulunan hasta tedaviye alındı | Son dakika haberleri

Siirt Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzere iken ekipler tarafından bulunan hasta tedaviye alındı | Son dakika haberleri

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde öğle saatlerinde evden çıkan ve bir daha eve dönmeyen 27 yaşındaki zihinsel engelli Mahsun Kaya'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sırasında Kaya, Veysel Eroğlu Ilısu Barajında bulundu. Zodyak botu ile sudan çıkarılan Kaya’nın hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlendi.

KAYA VE AİLESİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Mahsun Kaya, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya’nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.