2003 yılında yayınlanan ve yedi sezon çekilen Sihirli Annem dizisi bir dijital platform için yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular, yeni kadroda yer almayacak.
Bu durum karşısından kendilerine teklif gelmediğini belirten İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, sosyal medya hesaplarında ortak bir yazı yayınlayarak, konuyla ilgili bir açıklamada bulundular.
İşte dizinin eski oyuncularının o paylaşımları:
Sevgilisi Sihirli Annem dostları;
Hepimizin hatıralarında unutulmaz yeri olan Sihirli Annem'in yeni bir kadro ile tekrar çekileceğini bizler de sizin gibi sosyal medyadan öğrendik. Biz yıllarca sihirli dünyamızı, çok emek vererek can verdiğimiz samimi karakterler ile sizlere yansıtmaya çalıştık. Birlikte büyüdük, kocaman ve sıcacık bir aile olduk.
Yeni seride bize yer verilmeyeceği ve başka bir kadro ile yayına gireceğini ise haftalar önce öğrenmiştik ve bu duruma saygı duyduk. Fakat bizlerle iletişime geçildiği, konuşulduğu ve fikirlerimizin alındığı gibi paylaşımlar yapılması tamamen gerçek dışıdır. Lütfen itibar etmeyiniz. Bizler de tüm süreci sosyal medya haberlerinden görüyor ve takip ediyoruz.
Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş. Bu durumu Sihirli Annem ailemizle paylaşmayı bir görev bildik. Hepinizi çok seviyoruz.
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.
Yedi sezon ekranlara gelen dizi, 240. bölümüyle izleyiciye veda etmişti.
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