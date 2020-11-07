İşte dizinin eski oyuncularının o paylaşımları:

Sevgilisi Sihirli Annem dostları;

Hepimizin hatıralarında unutulmaz yeri olan Sihirli Annem'in yeni bir kadro ile tekrar çekileceğini bizler de sizin gibi sosyal medyadan öğrendik. Biz yıllarca sihirli dünyamızı, çok emek vererek can verdiğimiz samimi karakterler ile sizlere yansıtmaya çalıştık. Birlikte büyüdük, kocaman ve sıcacık bir aile olduk.

Yeni seride bize yer verilmeyeceği ve başka bir kadro ile yayına gireceğini ise haftalar önce öğrenmiştik ve bu duruma saygı duyduk. Fakat bizlerle iletişime geçildiği, konuşulduğu ve fikirlerimizin alındığı gibi paylaşımlar yapılması tamamen gerçek dışıdır. Lütfen itibar etmeyiniz. Bizler de tüm süreci sosyal medya haberlerinden görüyor ve takip ediyoruz.

Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş. Bu durumu Sihirli Annem ailemizle paylaşmayı bir görev bildik. Hepinizi çok seviyoruz.