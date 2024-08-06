GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu.

JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL, en ucuz sigarası ise 64 TL oldu.

BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL en pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.