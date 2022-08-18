Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Ağustos 2022 Sigaraya 2 TL zam mı geldi, ne zaman gelecek? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?

Sigara zammı gündemde! 18 Ağustos 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel sigara fiyatları araştırmaları, sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. 2022 yılının başından beri toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, tütün kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.İşte, 18 Ağustos 2022 Perşembe en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

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