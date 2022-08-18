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Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Ağustos 2022 Sigaraya 2 TL zam mı geldi, ne zaman gelecek? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?

Sigara zammı gündemde! 18 Ağustos 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel sigara fiyatları araştırmaları, sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. 2022 yılının başından beri toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, tütün kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.İşte, 18 Ağustos 2022 Perşembe en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

18.08.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında JTİ gruba uygulanan zammın ardından Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam yapıldı. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 18 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları...

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından  Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi.

  • SİGARAYA ZAM SİNYALİ!

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

    Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.

  • SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

  • ÖZGÜR AYBAŞ'TAN SİGARA ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun, sosyal medyada topic olmuş. Tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez, zamları kanıksamayalım lütfen." açıklamasında bulundu.

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