Sigaraya zam var mı sorusu, geçtiğimiz haftalardan bu yana sık sık araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, birçok sigara markası tarafından geçtiğimiz günlerde sigaraya zam yapılmıştı. Bu noktada, sigaraya zam geldi mi ve güncel sigara fiyatları ne kadar konusuyla ilgili araştırmalar artış göstermişti.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Yeni yıl yaklaşırken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan sigaraya yeni bir zam gelebileceği konusunda açıklama yapıldı. Sigara zammı iddialarını sosyal medyadan yazan Aybaş, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında sigara zammı ile ilgili iddiasını da yazan Aybaş, şu sözleri kullandı: