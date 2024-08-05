Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sigara zammı güncel fiyatları 5 Ağustos 2024: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Sigara zammı fiyatları son dakika: 5 Ağustos Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigaraya zam son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Son olarak bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği belirtildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası yeni sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin gündeminde yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sigaraya zam açıklaması sonrası yeni ve güncel rakamlar için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi….

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.

        • 3

          SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

          Dündar'ın paylaşımına göre, Philip Morris sigara grubuna paket başı 5 TL zam geldi.

        • 4

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          Sigara zammı PM grupları için 5 Ağustos itibarıyla geçerli olmaya başladı.

        • 5

          GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

          PM sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa