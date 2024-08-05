Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin gündeminde yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sigaraya zam açıklaması sonrası yeni ve güncel rakamlar için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi….