03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017'de yetkili bayiden 82 bin TL bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra aracı satmak isteyen Çavuş, alıcıyla birlikte ekspere gitti. Eksper tarafından hazırlanan raporda ise sıfır denilerek satılan otomobilin tavanının 2 kez boyandığı bildirildi. Aldığı raporla yetkili bayiye giden Çavuş, aracı değiştirmek istediğini söyledi. Ancak, "Sorumlu biz değiliz" yanıtını aldı. Bunun üzerine noter huzurunda tespit yaptırıp, Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
'SIFIR ARABA ALDIK BOYALI ÇIKTI'
Mağdur edildiğini söyleyen Müşerref Çavuş, "2017 yılında Çorlu'da bayiden sıfır araba aldım. İki sene sonra arabayı değiştirmek istedim. Alıcıyla ekspere gittim. Ekspertizde tavanın boyalı olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım, bana 'aldığınız yere gidin' dediler. Eşimle birlikte Çorlu'ya gittik. Araca baktılar, 'Olamaz, fabrikadan sıfır araba gelmiş biz de size sıfır araba sattık' dediler. Bilirkişi gelip, baktı ve aracın tavanının boyalı olduğunu söyledi. Sıfır araba aldım fakat şimdi kabul etmiyorlar. Ben de mahkemeye verdim. 3 Aralık'ta duruşmamız görülecek. Biz onların ekspertizi dahil 3 ekspertize gösterdik, hepsi aynı şeyi söyledi" dedi.
'FİYATI DÜŞÜYOR'
Otomobilinin değerinin düştüğünü ifade eden Çavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değeri 30 bin lira düştü. Alıcılar da almaktan vazgeçiyor. İyi ki satmaya niyetlenmişiz de durumu fark ettik. Onların uzman bilirkişisi de arabanın boyalı olduğunu söyledi ancak bize evrak vermediler. Araç piyasasında tavan en riskli bölge olarak geçiyor. Biz hiç kaza yapmadık, kaza raporumuz yok. Bakımlarını bayide yaptırdık. Tüketici hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."
'SIFIR ARABA ALSALAR DAHİ EKSPERTİZE SOKSUNLAR'
Müşerref Çavuş'un eşi Zafer Çavuş da araç alacakları uyararak, şunları söyledi:
"Araba alacaklar, aracı önce ekspertize göstersinler. Bu durum herkesin başına gelebilir. Firmaya ilk gittiğimizde, 'böyle bir şey olamaz' dediler. 'Böyle bir şey olsa tüketiciye söyleriz, belli bir miktar düştükten sonra satarız' dediler. Israr ettik. Boya koordinatörü geldi. Aracın boyalı olduğunu söylemesine rağmen, 'bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok, hukuki yollardan hakkınızı arayabilirsiniz' dediler. Avukatım aracılığıyla, aracı aldığım bayiye, İstanbul bayisine ve genel bayiye ihtarname gönderdik. Cevap olarak bize, iddialarımızın asılsız olduğunu, arabada boya olmadığını söylediler. Dava açtık. Bu süre içinde bize, 'Siz bizden haksız kazanç elde etmek için mi dava açtınız?' yazan bir yazı gönderdiler. Mahkemede mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."
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