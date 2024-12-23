Her yaşta tüketilmesi gereken yoğurt, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi, diş gelişimini ve boy uzamasını artırır. Ergenlik çağındaki gençler ve orta yaştaki bireylerde kas gelişimi, iç organların temizlenmesinde çok etkilidir.

1 kase yoğurt ortalama 122,00 kaloridir. Yoğurt içeriğinde karbonhidrat, protein, yağ, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini , demir ve probiyotik dediğimiz yararlı bakterileri barındırır. Yoğurt bakterileriyle süt bileşenlerinin besin olarak yararlı olan metabolik ürünlere dönüştürüldüğü tüm bileşenleri içerir. Yoğurt üretiminde mayalanma sonucu ortaya çıkan yararlı bakteriler, bağırsak mikrobiyatasını düzelterek bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kalın bağırsakta oluşan toksik maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlar.

Yoğurt kan şekerini azaltarak diyabeti önler. Bir kase de yaklaşık 120 kalori bulunan yoğurt düşük kalorili besinler arasındadır. Ayrıca vücut için gerekli tüm besin ögelerini içeriğinden, diyetlerinizde sık sık kullanabilirsiniz. Bu nedenle düzenli olarak yoğurt tüketirseniz hem yoğurdun sağlığınıza faydalarından yüksek seviyede yararlanırsınız hem de yüksek kalori almamış olursunuz.

Yararlı bakteriler vücuttaki toksinlerin atılımında çok etkilidir. Toksinler atıldıkça ciltte hücre yenileme hızı artar bu sayede cilt güzelleşir.

Her ne kadar yoğurt tüketimi ile kanser hücrelerinin oluşumu arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamışsa da yapılan çalışmalarda düzenli yoğurt tüketimi ile meme ve rahim kanseri riski azaltılabildiği görülüyor.

Yeterli ve dengeli beslenildiğinde kaslara gerekli protein sentezini yapar. Kalp de bir kas olduğundan yoğurdun içinde bulunan elze ve naelzem aminoasitlerden faydalanarak güçlenir.

5. SAÇLARA YARARLIDIR

İçeriğinde bulunan Pantotenik asit sebebiyle saçların yeni oluşumunu hızlandırır ve saçları güçlendirir.

6. KEMİK ERİMESİNİN DÜŞMANIDIR

Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt kemikler için birebirdir. Özellikle menopoz sonrasında her kadının birinde kemik erimesi gözükür. Bu sebeple her kadının muhakkak günlük 2 porsiyon yoğurt veya türevinin tüketmesi gerekmektedir.

7. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İçerdiği probiyotik ve prebiyotikler vücudun 2. beyni olan bağırsakları temizler bu sayede gerekli vitamin ve mineraller daha iyi temizlenerek gerekli dokulara ulaşır ve bağışıklığımız güçlenir.