Dünyaca ünlü Alman firması Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldığını doğruladı.

2013'ten bu yana Siemens'i yöneten Kaeser kendisine gönderilen tehdit mailini Twitter adresinden paylaştı. Mailin Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler adına açılmış bir hesaptan gönderildiği görülürken, mailde geçtiğimiz ay aşırı sağcılar tarafından öldürülen Alman belediye başkanı Lübcke'den bahsediliyor.

adolf.hitler@nsdap.de isimli adresten gönderilen mesajda, "Tepeden bakan, pis ağzını kapat! Senin gibi insanlar Lübcke'yle aynı kaderi istiyor. İğrenç, komünist domuz!" ifadeleri yer alıyor.

Kendisine gönderilen tehdit mesajını yayınlayan Kaeser, mesajın Adolf Hitler adına gönderilmesi konusunda, "Dijitalleşme cehenneme kadar ulaşmış gibi görünüyor. Artık Şeytan'ın da bir mail adresi var" ifadelerini kullandı.

Kaeser, 2018 yılında aşırı sağ parti AfD'nin lideri Alice Weidel'i ülkenin küresel itibarını yıkmakla suçlamıştı. Siemens'in CEO'su ayrıca, tehdit mesajından bir gün önce Akdeniz'de göçmenleri kurtardığı için İtalya'da mahkemeye çıkarılan Alman kaptan Carola Rackete'ye destek içeren bir mesaj paylaşmıştı.

Almanya'da 2 Haziran'da Merkel'in mülteci politikalarına destek veren Kessel Valisi Walter Lübcke, evinin yakınlarında bir aşırı sağcı tarafından öldürülmüştü.