Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şiddetli sağanak yağmur İstanbul'da! - Son dakika meteoroloji haberi

        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen şiddetli sağanak İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bir anda etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddetli sağanak İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından bazı ilçelerde sağanak yağış başladı.

        DHA'da yer alan habere göre Fatih'te sağanak yağış bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta ise, gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

        Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

        Silivri'de ise sağanak yağış lodosla birlikte etkisini göstermeye devam ediyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Habertürk Anasayfa