İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen şiddetli sağanak İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bir anda etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı
Giriş: 25.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:36
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından bazı ilçelerde sağanak yağış başladı.
DHA'da yer alan habere göre Fatih'te sağanak yağış bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta ise, gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.
Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
Silivri'de ise sağanak yağış lodosla birlikte etkisini göstermeye devam ediyor.
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