Şiddet görüp kaçan eşini terminalde öldürdü!

İzmir'de, dün saat 17.00 sıralarında Dikili Otobüs Terminali'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Biri erkek, diğeri kız 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33) iddiaya göre, defalarca şiddet gördüğü eşinden kaçmak için otobüs terminaline gitti.
GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre Hanife Çakıcı'yı terminalde yakalayan Haydar Çakıcı, genç kadını göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Hanife Çakıcı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Haydar Çakıcı ise emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE BARIŞMIŞLAR
Öte yandan DHA'da yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, kızının 16 yıl önce kaçarak evlendiğini söyledi. Ancak sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını belirten Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama boşamadı.
"GURUR MESELESİ YAPTI ÖLDÜRDÜ"
Kızım 'Senden iğreniyorum beni bırak' dedi. Ancak bırakmadı, gurur meselesi yaptı. En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır. Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerinin evine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi.
"EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUM"
Son olayda da kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. 4 bıçak darbesiyle vurup öldürüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
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