Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi!

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
OVİT DAĞI'NDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
AA'da yer alan habere göre kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya yaylalarında kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri henüz ulaşıma kapatılmayan Ovit Dağında kar temizleme çalışması yürütüyor.
YAYLACILAR DÖNÜŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI
Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.
TRABZON'UN YÜKSEK KESİMLERİNE DE YAĞDI
Kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu.
Yaylacılık yapan vatandaşlar, artık yaylalardan dönüşe geçmenin zamanı geldiğini belirtirken, dönüş hazırlıklarına başladı. Yaylalarda kar kalınlığının 10 cm'ye ulaştığı bildirildi.
ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI
Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
BÜYÜK ARAÇLAR ZİNCİR TAKTILAR
Kar yağışı sonrası trafik ekipleri muhtemel kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolunun giriş noktalarında büyük araçların zincir takmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
ERZURUM HORASAN'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI
İHA'da yer alan habere göre Erzurum'un Horasan ilçe merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ekim ayında yağan kar ilçe merkezine bağlı kırsal mahallelerin dağlarını beyaza bürüdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!