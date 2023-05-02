Sıcaklık farkı bir mevsim kadar büyük!

Türkiye'de sabah saatlerinde doğu ve batı için sokakta bambaşka bir hava var. İzmir'de 23 derece olarak ölçülen sıcaklık, Muş'ta 8 derece olarak kaydedildi. Bir mevsim farkı kadar büyük olan bu sıcaklıklar birbirinden uzaklaşıp yaklaşıyor. Batıda süren bu ilkbahar havası Marmara'da ve Kuzey Ege'de hafta sonu biraz değişiyor. Çarşamba gün içinde ve perşembe kuvvetlenerek gelmesini beklediğimiz yağmurlar hafta sonuna uzanabilir. Çanakkale-Tekirdağ-Balıkesir-Kocaeli-İstanbul arasında yağmurlu geçen 2-3 gün görünüyor. Fakat yağmurlar kısa süreli ve ardından hava açıyor. Günlerin akşamı yaklaşırken yağmurlar da diniyor. Bu sırada 5-6 Mayıs yine bir serinlik, Doğu yükseklerinde yine kar ve Marmara-İç Anadolu-Karadeniz'de lokal yağmurlar toplayacağız.

Kıyı Ege'de ve Akdeniz sahillerindeki yaz havası çok değişmiyor ama güney bölgeler hafta sonu 17-18 derecelere geri inecek ve 6 Mayıs cumartesi Antalya-Mersin boyunca kıyılarda da yağmur görebiliriz. Uzun vadeli tahminler mayıs sonlarına kadar özellikle Marmara'da aşırı sıcaklar öngörmüyor, yaza normalleri (İstanbul için bu tarihte 17-18°C, Ankara için 16-17°C) takip ederek adım adım geçeriz. Ara sıra yaşanan yağmurlu günler toprağın ve yeşillenen doğanın yardımcısı oluyor. Mayısta özellikle öğle saatlerinde (Halk arasında kırkikindi yağmurları denilen) yağmur geçişleri, bazı lokal dolu yağışlar ve rüzgar fırtınaları yaşamamız normaldir. Hareketsiz ve durağan bir hava koşulu yerine özellikle batı ve kuzey bölgelerdeki bu çalkantılı hali ile atmosfer bize yağmurlar bırakıyor.

Barajlardaki bu seviyeler hala endişe verici. Kurak ve çoğu yıl eylülü de içine alan sıcak mevsim öncesi büyük şehirlerin yüzde 70 civarında bir ortalama doluluk ile yaza girmelerini isterdik. İstanbul özel durumu (Melen regülatöründen aldığı su) sebebiyle belki bu yaz bir panik yaşamadan sıradaki sonbahara uzanabilir. Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında bazı alanlar hariç bu bölgenin de geneli su tasarrufu yapmak zorunda görünüyor. Bu yaz sıcak hava dalgalarının ne sıklıkla ülkemizi etkisine alacağına bağlı olarak (İnsanların artan su kullanımı eklenirse) tahmini olarak suyumuzun yüzde 22'si buharlaşacak. O geniş yüzeylerden suyumuzun 5'te 1'i biz dokunmadan atmosfere dönecek. Bunu hatırlayarak şu an Kocaeli, Tokat, Burdur, Nevşehir hatta Trabzon-Rize gibi şehirlerin su tasarrufunu sürdürmesi durumu iyileştirebilir.