Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sıcak Kafa konusu nedir ve kaç bölüm? Sıcak Kafa oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor?

Sıcak Kafa konusu nedir? Sıcak Kafa oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor?

Dünyaca ünlü teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix'in yeni Türk dizisi Sıcak Kafa, kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Sıradışı konusu ve ünlü oyuncularıyla yayınlanır yayınlanmaz hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizinin oyuncuları ve konusuna dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 09.12.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sıcak Kafa dizisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Diziyi izlemeyi düşünen vatandaşlarımız için; Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler ve dizi kaç bölüm gibi merak edilen tüm soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

  • SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    "Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.

  • SICAK KAFA DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

    Netflix'in yeni yapımı Sıcak Kafa dizisi, toplamda 8 bölümden oluşmakta. Dizinin oyuncuları ise şöyle;

     

  • SICAK KAFA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Osman Sonant

    Haluk Bilginer

    Hazal Subaşı

    Şevket Çoruh

    Tilbe Saran

  • Gonca Vuslateri

    Cüneyt Uzunlar

    Zerrin Sümer

    Hakan Gerçek

    Feriha Eyüboğlu 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.