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        Haberler Gündem HT Trend Sibirya kurdunun traktör aşkı kamerada

        Sibirya kurdunun traktör aşkı kamerada

        Sakarya'nın sahil ilçesi Karasu'da görenleri şaşkına çeviren kareler. Sibirya kurdunun traktör kullandığı anlar ilgi odağı olmaya devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:19
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        Traktör aşkı
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        Sakarya’nın Karasu ilçesinde sibirya kurdunun karda traktör kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Karasu ilçesinde ‘Çakır’ adındaki sibirya kurdunun traktör aşkı, görenleri hayrete düşürüyor. Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor.

        Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.

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        #Karasu
        #sibirya kurdu traktör
        #haberler
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