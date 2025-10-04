Siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

900 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

DHA'daki habere göre operasyonlarda hesaplarında 900 milyon TL hareket bulunan 12 şüpheli yakalandı. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 kripto hesabına da el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları belirlendi.

Şüphelilerin, 'HGS borcunuz var', 'Teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.