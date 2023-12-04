Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu

Sibel'i katleden cani, "intihar etti" diye ihbarda bulundu
Kocaeli'de Mikail K., göğsünden vurulan 25 yaşındaki Sibel Kayman'ı evinde tabancayla "İntihar etti" diye ihbarda bulundu. Kayman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ihbarda bulunan arkadaşı Mikail K. katil çıktı. Silahı ateşlediği ortaya çıkan Mikail K. gözaltına alındı
Kocaeli'de Mikail K.'nin, tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) evinde tabancayla göğsünden vurduktan sonra ihbarda bulunup, "İntihar etti" diye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail K., evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Mikail K., yanında bulunan tabancayı ateşledi.
112'YE "İNTİHAR" İHBARINDA BULUNDU
Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Kayman'ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
POLİS, TABANCAYI ATEŞLEDİĞİNİ TESPİT ETTİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail K., emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman'ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail K.'nin ateşlediğini tespit etti.
Mikail K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mikail K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.