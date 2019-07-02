Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural'dan olan kızı Melissa Ural ile Çeşme'de tatil yapıyor. Sibel Can ile kızının benzerlikleri sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının kızıyla son olarak tatillerinden yaptığı paylaşımına takipçileri; "Anne kız ne güzelsiniz", " Hangisi anne hangisi kız" ve "Kardeş gibisiniz" gibi yorumlarda bulundular.