Sibel Can'dan rap sürprizi!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya geldi. Konserin ikinci yarısında müzikseverlere bir sürpriz yapan Can, rapçi Murda ile birlikte 'Aya' şarkısını seslendirdi.

51 yaşındaki sanatçı, ünlü rapçiye sesi ve dansı ile eşlik etti. Daha sonra dinleyicileriyle sohbet eden Sibel Can, "Sizin karşınızda çok heyecanlandım ve çok mutluyum." diye konuştu.

"BİRLİKTE DE BİR ŞEYLER YAPALIM"

Murda’nın hayranlıkla ifade ettiği sevgisi karşısında ise Can, "Aya' şarkısını sürekli dinliyorum ve çok seviyorum. Bir sonraki çalışmamızda birlikte de bir şeyler yapalım." ifadelerini kullandı.

"TARKAN BENİM UĞURUM"

Öte yandan Can, geçtiğimiz cuma günü dinleyicileriyle buluşturduğu, sözü ve müziği Tarkan'a ait olan 'Adı Elveda Olsun' şarkısını ilk kez misafirlerinin karşısında okudu. Sibel Can, şarkı için meslektaşına teşekkür ederek, "Tarkan benim uğurum." dedi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, son olarak Karadeniz şarkılarıyla konserini sonlandırdı.