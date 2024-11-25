Sibel Can'dan 1800'ler esintisi
Sibel Can'ın Ankara'daki konserinde giydiği 1800'ler esintisi tarzındaki kıyafeti bir hayli dikkat çekti
Giriş: 25.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:08
Ankaralı sevenleriyle buluşan Sibel Can, konserde siyah renkli saten kabarık bir kostüm giymeyi tercih etti.
Ünlü şarkıcı, konserinde giydiği 1800'ler esintisi tarzındaki kıyafetiyle dikkat çekti.
Annesini izlemeye giden Engincan Ural, konserden bir kesiti de sosyal medya hesabından yayımladı.
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