Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan şarkıcı Sia, geçen yıl iki genci evlat edindiğini açıklamıştı. Şarkıcı, "Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler" dedi.

Sahnede yüzünü perukla örtmesi ile tanınan şarkıcı Sia, birkaç ay önce verdiği bir röportajda ise, "Geçen yıl evlat edindiğimde 18 yaşındaydılar, şimdi 19 oldular. Koruyucu aile sisteminden çıkmışlardı. Onları seviyorum" demişti.