Shrek'ten Kung Fu Panda'ya 2000'li yıllara damga vurmuş animasyon filmleri!

Birçok kişinin çocukluğu, 2000’li yıllarda çıkan o efsane animasyon filmleriyle renklendi. Kimi dostluğu, kimi cesareti, kimi ise aile olmanın ne demek olduğunu anlattı. Sadece eğlendirmekle kalmayan, hafızalara kazınan bu filmler hala izlendiğinde yüzlerde tebessüm yaratıyor. Gelin, 2000’lerin büyüsünü yeniden hatırlayalım!