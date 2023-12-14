SHOW TV yeni dizisi "Sandık Kokusu" konusu nedir, oyuncuları kimler?

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu, annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını, anne olmanın, umudunu yitirmemenin, her şeye rağmen yaşama tutunmanın hikayesini anlatıyor.