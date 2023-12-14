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        Haberler Televizyon SHOW TV yeni dizisi "Sandık Kokusu" konusu nedir, oyuncuları kimler?

        SHOW TV yeni dizisi "Sandık Kokusu" konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Geçtiğimiz hafta SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Sandık Kokusu" izleyiciler tarafından takip edilmeye başladı. Geniş oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizi hakkında merak edilenleri derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:20
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        • 1

          Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan "Sandık Kokusu"nun yönetmenliğini Nezaket Coşkun üstleniyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilenler arasında yer alıyor.

        • 2

          "SANDIK KOKUSU"NUN OYUNCULARI KİMLER?

          Sandık Kokusu oyuncu kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can yer alıyor.

        • 3

          SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

          Sandık Kokusu, annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını, anne olmanın, umudunu yitirmemenin, her şeye rağmen yaşama tutunmanın hikayesini anlatıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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