        Show TV, Veliaht isimli yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı yapımın senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Veliaht konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Giriş: 28.08.2025 - 13:47 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:54
        • 1

          Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü Akın Akınözü ve Serra Arıtürk paylaşırken, oyuncu kadrosunda birçok usta isim yer alıyor. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor. İşte, Veliaht dizisi hakkında tüm detaylar...

        • 2

          VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir.

        • 3

          Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar.

        • 4

          Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        • 5

          Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.

        • 6

          VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

          Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

        • 7

          VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Sinan Öztürk

          Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer

          Yapım şirketi: FARO

          Yapımcı: Yamaç Okur

        • 8

          VELİAHT İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

          Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulacak yeni dizisi ‘Veliaht’ın çekimleri son sürat devam ediyor. FARO ve Gold Film ortaklığında, 11 Eylül Perşembe akşamı Show TV’de ilk bölümü yayınlanacak.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
